Песков раскрыл рабочий график Путина

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым и проведет международный телефонный разговор. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня ряд рабочих встреч запланирован у президента в Кремле. Опубличим его встречу с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым», — сказал Песков.

Также он добавил, что Путин проведет еще несколько встреч, но они будут носить закрытый характер. Информация о международном разговоре президента будет доступна во второй половине дня.

Ранее Путин назвал экстремизм прямой угрозой для российского единства. Он отметил, что нужно жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды.

Песков ответил на вопрос о плане страны на тот случай, если Путин заболеет коронавирусом. Он отметил, что такой вариант не рассматривается, о нем «не хочется ни думать, ни говорить».