Песков раскрыл планы Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября отметит свой 67-й день рождения. Этот день глава государства проведет в кругу семьи, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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«Он проведет его (день рождения — прим. ред.) на природе, с родными и близкими», — сказал ТАСС Песков.

По его словам, российский лидер чаще всего отмечает праздник именно с родными, но иногда торжественный день проходит с коллегами. Каждый год 7 октября Путин принимает большое количество поздравлений по телефону от глав других стран.

Песков отметил, что разговоры не всегда обходятся только приятными словами, но и обсуждаются «субстантивные вопросы». Поэтому такие звонки становятся частью рабочего графика президента.

В 2017 году Путин в свой день рождения был на совещании с постоянными членами Совбеза России в Сочи. Годом ранее у лидера страны не было каких-либо публичных мероприятий. В 2015 году Путин 7 числа присутствовал на матче Ночной хоккейной лиги и вышел на лед. Официальный выходной у президента в личный праздник был только в 2014 году. Тогда Путин отпраздновал день рождения в сибирской тайге.