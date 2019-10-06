Песков раскрыл место отдыха Путина накануне дня рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября отпразднует свой 67-й день рождения. Накануне торжества он посетил тайгу в Сибири, где отдохнул и полюбовался природой. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков раскрыл планы Путина на день рождения Подробнее

«Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Он также добавил, что во время поездки были сделаны фотографии и видео, которые опубликуют «сегодня в полночь».

Как рассказал Песков, свой день рождения 7 октября глава государства планирует провести на природе в кругу родных и близких людей. При этом традиционно в этот день Путин принимает большое количество поздравлений по телефону от коллег. Разговоры не всегда обходятся только приятными словами, но и часто включают обсуждение важных вопросов.

Президент России уже выбирал тайгу местом для отдыха накануне праздника. В 2014 году у него был официальный выходной, и Путин отпраздновал день рождения в сибирских лесах.