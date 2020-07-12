Песков раскрыл, какие заявления Зеленского не нравятся Путину

Представитель Кремля напомнил, что для россиян, в том числе и для президента страны, эта тема священна.

«Когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит», — сказал Песков.

Комментируя вопрос о кредите доверия, который получил украинский лидер после избрания, Песков заявил, что это не финансовый кредит. Он напомнил, что во время своей предвыборной кампании Зеленский обещал решить вопросы о статусе самопровозглашенных народных республик на юго-западе страны.

«Речь идет о судьбах нескольких миллионов людей», — пояснил Песков. Он отметил, что Киев взял на себя обязательства по Минским соглашениям. Но с тех пор никаких преобразований по этому вопросу так и не сделал.

Украина утвердила несколько сценариев по реинтеграции территорий в Донбассе еще в прошлом году, после согласования формулы Штайнмайера. Этот процесс предполагает прекращение военных действий, разведение войск, амнистию для ополченцев, проведение выборов в народных республиках и предоставление им особого статуса.

Однако на разведении войск ситуация дальше не продвинулась. В частности, вопрос об особом статусе Донбасса так и не внесли в Конституцию Украины. В офисе Зеленского заявили, что в регионе так и не установился режим тишины. При этом в Верховной раде заявили, что Украина вообще может выйти из Минских соглашений. Когда же Зеленскому напомнили о его обещаниях, то он резко ответил, что Украина независимая страна, от которой никто ничего не может требовать.