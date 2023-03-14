Власть 14 марта 2023, 11:21 Песков раскрыл график мероприятий Путина по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией Песков: Путин проведет совещание по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией проведет совещание накануне этой даты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, еще одно мероприятие пройдет в дистанционном формате 18 марта, сообщил ТАСС.

«Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет накануне. И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента», — сказал представитель Кремля.

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Годовщину воссоединения Крыма с Российской Федерацией отмечают 18 марта. Решение о воссоединении с РФ приняли местные жители в ходе референдума. Власти Украины и западные страны не признали волеизъявление народа и до сих пор считают его незаконным. Украинские чиновники периодически выступают с заявлениями о том, что полуостров вернется в состав республики.

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Путин еще в 2016 году заявил, что вопрос принадлежности Крыма исторически закрыт.