Песков раскрыл детали телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонная беседа президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом была очень объемной по содержанию. В частности, лидеры двух держав обсудили самолет с медицинским оборудованием, который Москва направила для помощи США в борьбе с коронавирусом.

Как сообщил «Интерфакс», об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он подтвердил, что стороны говорили о необходимости международного сотрудничества.

«Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренности президентов на рабочем уровне», — уточнил он.

При этом Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, готовы ли лидеры России и США наладить контакты с Саудовской Аравией по вопросам цен на нефть.

При этом, отвечая на вопрос журналиста «Газеты.ru», представитель Кремля отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что сложившаяся ценовая ситуация на мировом рынке углеводородов не в интересах обеих стран.

Однако о возможных совместных действиях России и США по выходу из ценового кризиса он не ответил.

Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону в минувший понедельник, 30 марта. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. В ходе беседы лидеры стран поделились мерами, которые они принимают для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. В пресс-службе Белого дома также рассказали, что президенты России и США договорились о тесном сотрудничестве стран G20 для борьбы с мировой пандемией.