Власть 23 января 2024, 21:05 Песков раскритиковал Зеленского за территориальные притязания Зеленского Песков: притязания Зеленского на территории РФ призваны скрыть проблемы в стране РИА «Новости»

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Претензии президента Украины Владимира Зеленского на российские территории — это попытка замаскировать проблемы киевского режима и его главы. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Интервьюер спросил Пескова, можно ли территориальные претензии Зеленского интерпретировать как очередную глупость.

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«Нет, это не глупость, это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы», — отметил представитель Кремля.

Песков отметил, что Зеленский пытается вернуть ситуацию, когда ему дают безграничное количество денег и неограниченное количество снарядов, но «этого не будет». Украинский президент пытается заручиться поддержкой народа, но это у него не получается. Поэтому Зеленский камуфлирует проблемы, поэтому он предпринимает «абсурдные, нелогичные, как ему кажется, идеологические шаги», но «несостоятельность этих потуг видна невооруженным взглядом», объяснил Песков.

В непрофессионализме Зеленского и его команду обвиняют даже депутаты Верховной рады. Украинский олигарх Сергей Тарута заявил, что «ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности».