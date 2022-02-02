Песков: Путину сообщат об угрозах чеченских чиновников журналистам

Президенту России Владимиру Путину доложат об обращении к нему команды радио «Эхо Москвы», которая усмотрела угрозы в словах чеченского чиновника и попросила главу страны вмешаться. Это произойдет сегодня, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Да, мы обратили внимание на это, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. И это обращение сегодня будет доложено главе государства», — сказал Песков РИА «Новости».

До этого редакция «Новой газеты» попросила возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал террористами члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Издание составило заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина.

Также стало известно, что в планах Путина в ближайшее время нет встречи с Рамзаном Кадыровым.