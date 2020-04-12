    12 апреля 2020, 15:19

    Песков: Путин скучает по поездкам и общению с людьми вживую

    Эля Данилюк

    Для Владимира Путина главное в работе — это общение с живыми людьми, и сейчас президенту этого очень не хватает. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
    Песков: Путин скучает по поездкам и общению с людьми вживую

    «Я убежден, что скучает», — ответил Песков на вопрос о том, как президенту ситуация, когда приходится решать большинство вопросов дистанционно. «Общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе, он именно оттуда черпает понимание реальности», — добавил представитель Кремля.

    В целом работа в новых условиях повлияла на интенсивность графика президента. Как заявил Песков, у Путина сейчас более насыщенный график, чем в обычный период, — приходится ежедневно контролировать многие вопросы, связанные с пандемией.

    Также представитель президента ответил на критику поездки Путина в Коммунарку, когда он мог, по сути, заразиться коронавирусом, общаясь с врачами или пациентами. Песков заверил, что поступок главы государства — это не безрассудство, он «каждый раз соблюдает меры предосторожности».

    Президент России посетил больницу в Коммунарке 24 марта.

    Накануне стало известно, что Путин останется на удаленной работе еще минимум на неделю.