Песков: Путин пока не планирует обращаться к нации по поправкам в Конституцию. Но может это сделать

«Если президент посчитает необходимым выступить с обращением, он это сделает. И мы тогда вас проинформируем. Пока мне на этот счет нечего сказать», — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля уже рассказывал, в каком случае глава государства обратится к гражданам на тему Конституции, об этом сообщало агентство РИА ФАН. Песков не исключал, что президент может выступить перед народом сразу после парада Победы 24 июня.

Ранее Путин заявил, что уверен в поддержке поправок в Конституцию большинством россиян, потому что они уважают историю, традиции и культуру страны.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. В этом году впервые жители Москвы и Нижнего Новгорода могут сделать свой выбор электронно, на специальных интернет-платформах.