Песков: Путин не комментировал перенос Дня окончания Второй мировой войны

Официальную дату окончания Второй мировой войны перенесли на 3 сентября. Президент Владимир Путин еще не озвучивал свою позицию по этому вопросу.

«Пока никакая позиция не артикулировалась, поэтому мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера», — приводит РИА «Новости» ответ официального представителя Кремля Дмитрия Пескова на вопрос о позиции Путина по вопросу новой даты.

Ранее пресс-секретарь главы государства посоветовал представителям СМИ обратиться за комментариями по переносу даты окончания Второй Мировой войны в Госдуму.

Нижняя палата парламента 13 сентября приняла в третьем чтении закон о новой дате воинской славы России — Дне окончания Второй мировой войны. Если раньше его отмечали 2 сентября, то теперь будут это делать 3 сентября. Вокруг такого решения сразу же возникли споры. Военный специалист, историк Александр Широкорад заявил «360», что перенос даты не противоречит никаким историческим канонам и не играет важной роли.