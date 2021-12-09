Песков: Путин и Байден отметили необходимость согласования вопросов по НАТО с другими странами-участницами

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден во время телефонного звонка отметили необходимость согласования вопросов по НАТО с другими странами-участницами альянса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, написал RT.

«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора (Путина и Байдена. — ред.)», — сообщил Песков.

Представитель Кремля добавил, что президенты отметили необходимость согласования концептуально важных вопросов по Североатлантическому альянсу и с другими странами тоже.

Ранее Джо Байден сообщал, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороной действиями альянса.