Песков: Путин чувствует себя «как рыба в воде» при высоком темпе работы

По словам Пескова, когда глава государства говорит о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он, вероятно, «имеет в виду стиль собственной работы».

«Потому что в таком темпе он сам, как рыба в воде», — добавил пресс-секретарь.

Также он рассказал о высокой скорости принятия решений Путиным. По словам Пескова, это нормально для современной международной политики и «конфликтного проблемного потенциала», который в ней присутствует. А также отражает «динамичность нашей внутренней жизни».

«Путин реагирует на это очень живо, и это действительно заставляет всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе», — отметил представитель Кремля.