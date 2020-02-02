    02 февраля 2020, 22:01

    Песков: Путин чувствует себя «как рыба в воде» при высоком темпе работы

    Кирилл Фролов

    Владимир Путин чувствует себя «как рыба в воде» в условиях высокого темпа работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
    Песков: Путин чувствует себя «как рыба в воде» при высоком темпе работы

    По словам Пескова, когда глава государства говорит о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он, вероятно, «имеет в виду стиль собственной работы».

    «Потому что в таком темпе он сам, как рыба в воде», — добавил пресс-секретарь.

    Также он рассказал о высокой скорости принятия решений Путиным. По словам Пескова, это нормально для современной международной политики и «конфликтного проблемного потенциала», который в ней присутствует. А также отражает «динамичность нашей внутренней жизни».

    «Путин реагирует на это очень живо, и это действительно заставляет всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе», — отметил представитель Кремля.