Песков: проведение спецоперации на Украине не было ошибкой

Россия не считает начало спецоперации ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал об этом в интервью французскому телеканалу LCI. Слова пресс-атташе процитировало РИА «Новости».

Журналист спросил Пескова, не совершила ли РФ историческую ошибку когда начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Интервью проходило на английском языке.

«Нет, мы убеждены, что это не ошибка», — сказал он.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Российские власти заявили, что начало кампании — вынужденный шаг. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пошел на эти меры после просьб о помощи от жителей Донбасса. Также причиной старта спецоперации считают приближение НАТО к границам РФ.

Минобороны заявляло, что все действия направлены только на уничтожение военных объектов Украины и устранение группировок националистов. Мирному населению, по словам ведомства, бояться нечего.