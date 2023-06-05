Власть 05 июня 2023, 12:15 Песков прокомментировал заявление Салливана о готовности США к диалогу с Россией Песков: Россия открыта к диалогу с США по вопросу контроля над вооружениями РИА «Новости»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности США к диалогу с Россией по вопросу контроля над вооружениями. Пресс-секретарь Владимира Путина назвал это высказывание важным и позитивным, сообщил ТАСС.

Салливан ранее отметил, что США готовы вести переговоры с Россией по контролю над вооружениями без предварительных условий. По словам Пескова, рассматривать форматы диалога с Соединенными Штатами по этому вопросу можно будет после конкретных шагов по дипломатическим каналам.

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«РФ остается открытой к диалогу, мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее заявление Салливана прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам США призывают Россию возобновить взаимодействие в области контроля над вооружениями и создать новое соглашение, но на условиях, которые будут выгодны Соединенным Штатам.