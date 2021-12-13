Песков прокомментировал возможную встречу Путина с Сокуровым

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о возможной встрече главы государства с членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), режиссером Александром Сокуровым. Об этом сообщила «Газета.ru».

Ранее на встрече Совета по правам человека Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими. Он предложил отделить их от состава страны. Президент не согласился с такой точкой зрения и отметил, что в РФ никто не хочет сепаратизма.

Общаясь с журналистами, Песков отметил, что Путин самостоятельно выразил готовность провести встречу с Сокуровым.

«Со временем [встреча] наверняка будет организована. Пока ничего конкретного нет», — сказал он.

Сокуров позже заявил, что у него есть ряд вопросов к президенту, которые ему хотелось бы задать в другой обстановке.