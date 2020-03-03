Песков прокомментировал внесенные Путиным поправки в Конституцию

Путин внес ко второму чтению в Госдуме поправки в Коституцию. В документах есть упоминание о Боге, пенсиях и памяти предков. Песков заверил, что публикации в СМИ не полностью соответствуют действительности.

«То, что вчера публиковалось, не в полной мере соответствует с тем, что внес президент», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Одна из внесенных поправок подразумевает упоминание Бога в Конституции. По словам Пескова, несмотря на этот пункт, «государство свой светский характер не теряет». Он пообещал, что в скором времени эту поправку пояснят, пишет «Интерфакс».

«Однако точного времени и точного формата разъяснения я вам сейчас назвать не могу», — добавил пресс-секретарь президента.

Пескову напомнили и о словах в поправках, что Россия признает исторически сложившееся государственное единство, сохраняя память предков. Его попросили уточнить, о каких именно предках идет речь.

«Наших с вами. Предков тех, кто живет в Российской Федерации», — ответил Песков.

В конце января Госдума приняла в первом чтении внесенный Путиным законопроект об изменениях в Конституции. Поправки ко второму чтению президент внес 2 марта. Теперь документ должны рассмотреть депутаты, а 22 апреля россияне смогут проголосовать за изменения.