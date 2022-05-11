Песков прокомментировал слухи о введении в России военного положения
Песков опроверг слухи о введении в России военного положения
Президент России Владимир Путин не будет вводить в стране военное положение, предупредил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он объявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».
«Нет, этого в планах нет», — сказал представитель Кремля.
Дмитрий Песков также исключил введение военного положения в отдельных регионах.
«Желтый» уровень террористической опасности был продлен до 25 мая в Белгородской и Курской областях. Здесь в апреле и начале мая происходили обстрелы и другие диверсии со стороны Украины.
Член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов объяснил «360», в чем заключается высокий уровень террористической опасности и как это коснется местных жителей.