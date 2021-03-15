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    15 марта 2021, 13:40

    Песков прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

    Полина Петрова

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с радио «Говорит Москва» прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии друзей у республики.

    Песков прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

    «Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», — заявил накануне белорусский лидер.

    По словам Пескова, в Кремле считают, что эти слова не касаются России.

    «Все-таки мы в одном Союзном государстве и здесь, скорее, мы не друзья, а братья», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

    В прошлом году Лукашенко признался, что лично у него нет друзей, кроме главы России Владимира Путина.