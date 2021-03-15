Песков прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с радио «Говорит Москва» прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии друзей у республики.

«Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», — заявил накануне белорусский лидер.

По словам Пескова, в Кремле считают, что эти слова не касаются России.

«Все-таки мы в одном Союзном государстве и здесь, скорее, мы не друзья, а братья», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В прошлом году Лукашенко признался, что лично у него нет друзей, кроме главы России Владимира Путина.