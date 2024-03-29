Власть 29 марта 2024, 13:09 Песков прокомментировал решение России заблокировать резолюцию по КНДР Песков: вето на резолюцию по санкциям против КНДР соответствует интересам РФ РИА «Новости»

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Использование вето на резолюцию Совбеза ООН насчет продления мандата экспертов по санкциям против КНДР соответствует интересам России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Эта позиция больше соответствует нашим интересам», — подчеркнул он.

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Как пояснил Песков, Россия не согласна с «теми модальностями, которые оформили» в резолюции. РФ использовала право вето в Совбезе ООН.

Тем самым страна заблокировала представленный Соединенными Штатами проект резолюции, согласно которому планировалось продлить до 30 апреля 2025 года мандата группы экспертов комитета Совета Безопасности по санкциям в отношении Северной Кореи. За высказались 13 из 15 членов СБ ООН. Китайская сторона воздержалась.

В ООН недавно также представили доклад о ситуации в секторе Газа. Спецдокладчик организации по правам человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе заявил, что действия Израиля в анклаве сравнимы с геноцидом.