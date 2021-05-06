Песков прокомментировал публикацию со списком мест для встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что место встречи Владимира Путина и Джо Байдена пока не определено. Такое заявление он сделал после публикации газетой Politico списка стран, где лидеры России и США могут провести переговоры.

В связи с этим, по словам Пескова, рассказать пока не о чем. Об этом написал ТАСС.

Ранее СМИ написало, что переговоры двух лидеров могут пройти в Австрии, Швейцарии или Финляндии. Также эксперты и бывшие американские чиновники среди вариантов места для встречи назвали Чехию, Словению, Исландию и Азербайджан.

Байден позвонил Путину в апреле и предложил провести встречу в ближайшие месяцы «в третьей стране». Вашингтон надеется, что саммит пройдет в июне. В это время глава Белого дома будет находиться в Европе.

Российско-американские отношения сейчас переживают не самые лучшие времена. Сначала в одном из интервью Байден назвал Путина «убийцей», затем отказался от предложения поговорить с президентом России в прямом эфире. После этого США ввели новые антироссийские санкции.

Эксперты считают, что основными темами для переговоров Путина и Байдена станут продление договора СНВ-III, урегулирование конфликтов на Украине, в Афганистане и Сирии.