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    13 ноября 2020, 11:02

    Песков прокомментировал отношения России и Белоруссии

    Алена Макаренко

    Россия поддерживает «легитимного президента братской страны». Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал российско-белорусские отношения. Своим мнением он поделился в интервью на YouTube-канале RT Россия.
    Песков прокомментировал отношения России и Белоруссии

    Москва поддерживает скорее не президента Белоруссии Александра Лукашенко, а больше «легитимного президента братской страны» и законность в республике.

    «И вы знаете, что на протяжении более чем десятка лет Российская Федерация и президент России действительно поддерживали, косвенно субсидировали белорусскую экономику», — заявил Песков.

    По его мнению, РФ помогает Белоруссии, потому что страны — ближайшие союзники, отметил сайт RT.

    «Это потому, что это два родственных народа — и мы дорожим друг другом», — добавил Песков.

    Песков добавил, что какая-то страна вправе не признавать итогов выборов. Однако ни одно государство не обладает полномочиями с точки зрения международного права объявлять выборы легитимными или не легитимными. Таких полномочий нет у Европейского союза, Германии, Франции, Польши, подытожил Песков.