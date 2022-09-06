«Куда уж хуже». Песков усомнился, что при Трасс отношения Великобритании и России наладятся | 360°

Власть 06 сентября 2022, 10:47 (обновлено: 06 сентября 2022, 12:20) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Куда уж хуже». Песков усомнился, что при Трасс отношения Великобритании и России наладятся Песков: позитивные изменения в отношениях Британии с РФ после избрания Трасс маловероятны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Позитивные изменения в отношениях России и Великобритании после избрания Лиз Трасс премьер-министром маловероятны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом написало РИА «Новости».

«Честно говоря, если судить по заявлениям госпожи Трасс в отношении нашей страны в бытность министра иностранных дел, кандидата на пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — сказал Песков.

Реклама

В интервью РБК представитель Кремля добавил, что можно надеяться лишь на то, что отношения между странами не ухудшатся.

Реклама

«Я думаю, что в той ситуации, в которой сейчас находятся российско-британские отношения, можно надеяться только на одно — на то, что не будет хуже. Хотя трудно представить себе, куда уж хуже», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что Трасс ничего хорошего про российские власти не говорила, причем ее заявления были «достаточно агрессивны, недружественны и неконструктивны».

О том, что Лиз Трасс получила кресло премьера Великобритании, стало известно накануне. После этого сразу несколько чиновников высокого ранга подали в отставку.

Трасс пообещала на новом посту бороться с энергетическим кризисом.

0 0 0 0 0 0