Власть 06 марта 2023, 13:20 Песков прокомментировал идею создания отдельного федерального округа для новых регионов РФ Представитель Кремля Песков: власти пока не решили создать округ для новых регионов РФ

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Вопрос о создании отдельного федерального округа, в который бы вошли новые регионы России, изучается. Однако говорить о конкретном решении властей пока рано. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются. Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости», — сказал он.

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30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

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2 октября Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России новых регионов с даты подписания соответствующих соглашений. 3 октября Госдума выступила за ратификацию договоров, 4 октября Совет Федерации одобрил этот документ.