Песков прокомментировал дело основателя инвестфонда Baring Vostok

Кремль осведомлен о том, что иностранный бизнес внимательно следит за делом американца Майкла Калви, который основал инвестфонд Baring Vostok. Об этом написал RT со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Пескова.

«То, что иностранный бизнес внимательно наблюдает за этим делом, — да, нам это хорошо известно. Иностранные предприниматели, большой бизнес иностранный, они неоднократно до этого времени встречались с главой нашего государства и поднимали тему Калви», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, Владимир Путин неоднократно говорил о невозможности вмешательства в судебные дела. В Кремле надеются, что суд в скором времени вынесет решение.

Отдельно взятое дело не может иметь глобального значения для инвестиционного климата, заключил Песков. По его словам, главное — это «те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой инвестиционной привлекательности».