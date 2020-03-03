Песков прояснил президентскую поправку с упоминанием Бога в Конституции

Россия останется светским государством даже после упоминания Бога в Конституции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и отказался от исторической дискуссии на этот счет.

«Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

В тексте этой поправки говорится, что Россия «сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Песков пояснил, что имеются в виду предки всех людей, которые сейчас живут в России, а что касается идеалов, то они общие для всех россиян. Руководитель президентской пресс-службы напомнил, что до голосования за поправки в основной российский закон, каждую из них подробно объяснят.

Президент России Владимир Путин внес поправки к законопроекту о Конституции в понедельник, 2 марта. Документ главы государства занял 24 листа. Среди предложенных российским лидером поправок есть пункт об упоминании Бога в Конституции.