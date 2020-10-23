Песков призвал страны к совместной борьбе с глобальным потеплением

Борьба с глобальным потеплением возможна, только если ее поддержат во всем мире. Без таких стран, как Китай или Канада это будет бессмысленным, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нужно объединять усилия в международном плане. Потому что предпринимать какие-то меры на территории России, пусть это самая большая страна в мире, но при этом не предпринимать эти меры, например, в Китае или в Канаде невозможно», — привело РИА «Новости» слова Пескова.

Глава кремлевской пресс-службы добавил, что в России есть «достаточно амбициозные экологические программы», выполнение которых потребует кропотливой работы и серьезных финансовых вливаний.

В четверг, 22 октября, президент Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Говоря о глобальном потеплении, Путин отметил, что 65% территории России находится в зоне вечной мерзлоты, и ее таяние отразится на трубопроводах, жилых комплексах и биоразнообразии в регионе.

«Не хотим же мы, чтобы климат на Земле приблизился к условиям Венеры с ее безжизненной, выжженной поверхностью? Напомню, у нас, на Земле, где‑то 14 градусов по Цельсию, на Венере — 462 градуса по Цельсию», — говорил Путин по видеосвязи.