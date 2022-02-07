Песков призвал разобраться в ситуации с увольнением петербургского учителя из-за стихов Хармса

Ситуация с увольнением петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной требует нуждается в тщательном разбирательстве. Такое мнение во время беседы с прессой выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее педагог из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина сообщила, что администрация гимназии № 168 заставила ее написать заявление на увольнение. Такое решение руководство учебного заведения приняло после того, как Сапрыкина читала старшеклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам педагога, администрация гимназии считает их «врагами народа» и «пособниками фашистов». Дать адекватную оценку случившемуся, по мнению Пескова, можно после тщательного разбирательства.

«Это нужно все-таки задавать вопрос не нам, это нужно вопрос все-таки в Минобр задавать. Это вопрос достаточно сложный. Там нужно сначала выяснить — так это было, не так это было», — заявил он.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в медиа-пространстве распространяется большое количество неточной информации. Ее, по словам Пескова, «нужно сначала все-таки все переподтверждать».

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский 7 февраля обратился к властям после увольнения Сапрыкиной из гимназии. Парламентарий также подготовил запрос в комитет по образованию, от которого потребует проверку и меры воздействия.