Власть 20 июля 2023, 22:19 Песков призвал не забывать о заслугах Исинбаевой перед Россией РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит забывать о заслугах олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, несмотря на ее заявления. Речь идет о словах спортсменки о том, что она в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии МОК, так как организация не нашла оснований для ее отстранения от выполнения своих обязанностей, написал ТАСС.

«Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились», — сказа Песков.

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Официальный представитель Кремля добавил, что Исинбаева ничего не осуждала и не критиковала. Она, по его словам, выполняет свои функции — и где живет, это не важно.

«В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — сказал Песков.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева отказалась от воинского звания. СМИ сообщили, что спортсменка живет на Канарских островах, при этом у нее за плечами выступления за ЦСКА и участие в предвыборной кампании президента России Владимира Путина. Исинбаева ответила, что она «человек мира».