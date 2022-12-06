06 декабря 2022, 13:22
Песков призвал не верить сообщениям о якобы новой волне мобилизации
Представитель Кремля Песков призвал россиян не верить сообщениям о новой волне мобилизации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попросил не обращать внимания на распространяемые сообщения в социальных сетях о возможной новой волне мобилизации. По его словам, россиянам лучше ориентироваться на официальную информацию. Об этом сообщил ТАСС.
Песков отметил, что в соцсетях публикуют много провокационных сообщений. Он подчеркнул, что можно доверять лишь данным, который озвучивают российский президент Владимир Путин и представители Минобороны РФ.
Реклама
«А что касается мобилизации, то президент уже все сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания», — заявил представитель Кремля.
Реклама
Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября, под призыв попали 300 тысяч человек.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил 28 октября Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Никаких официальных сообщений о том, что можно ожидать еще одну волну мобилизации, на данный момент нет.
Дмитрий Песков
Частичная мобилизация в РФ
Реклама
Реклама