Власть 06 декабря 2022, 13:22 Песков призвал не верить сообщениям о якобы новой волне мобилизации Представитель Кремля Песков призвал россиян не верить сообщениям о новой волне мобилизации РИА «Новости»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попросил не обращать внимания на распространяемые сообщения в социальных сетях о возможной новой волне мобилизации. По его словам, россиянам лучше ориентироваться на официальную информацию. Об этом сообщил ТАСС.

Песков отметил, что в соцсетях публикуют много провокационных сообщений. Он подчеркнул, что можно доверять лишь данным, который озвучивают российский президент Владимир Путин и представители Минобороны РФ.

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«А что касается мобилизации, то президент уже все сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания», — заявил представитель Кремля.

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Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября, под призыв попали 300 тысяч человек.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил 28 октября Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Никаких официальных сообщений о том, что можно ожидать еще одну волну мобилизации, на данный момент нет.