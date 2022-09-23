Частичная мобилизация в России: фейки, правда, кто отправится на службу, кого не призовут | 360°

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23 сентября 2022, 13:28

Песков призвал не верить фейкам о мобилизации

Представитель Кремля Песков заявил о большом количестве фейков о частичной мобилизации

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В социальных сетях распространяют огромное количество фейков, касающихся частичной мобилизации в России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, к такой информации следует относиться осторожно и вдумчиво, сообщил ТАСС.

«Есть, конечно, какие-то провокационные [данные], огромное количество фейковых сообщений в соцсетях. Просто нужно трезво, вдумчиво и объективно к этому относиться, не поддаваясь этим провокационным попыткам», — отметил Дмитрий Песков.

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Запад намерен ослабить, разобщить и уничтожить Россию, заявил президент Владимир Путин. Для защиты суверенитета страны, а также жителей Донбасса и освобожденных территорий он объявил о частичной мобилизации в РФ.

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В зону проведения спецоперации не будут отправлять срочников из осеннего призыва, отметили в Генштабе Вооруженных сил России. В этот раз в армию призовут 120 тысяч новобранцев — это меньше, чем прошлой осенью.

За мобилизованными россиянами сохранят их рабочие места. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Дмитрий Песков

Фейковые новости

Частичная мобилизация в РФ

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