Песков призвал не тяготеть к сценарию мирового апокалипсиса

Надо надеяться на остатки политической воли у коллективного Запада. К этому призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Корреспондент опубликовал анонс своего спецпроекта в Telegram-канале.

«Будем надеяться, что какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада», — сказал он.

Песков подчеркнул, что подобные навыки в России сохранены в полном объеме. Он сказал, что не сомневается в этом.

Таким образом Песков ответил на вопрос Зарубина о возможных последствиях недавних заявлений западных политиков. Те говорили о необходимости победить Россию на поле боя. Зарубин уточнил, приведет ли это к войне всех против всех.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не стоит тяготеть к апокалиптическому сценарию развития событий на мировой арене. По его словам, лучше размышлять о чем-то более конструктивном.