Песков призвал не превращать борьбу с противниками прививок в охоту на ведьм

Переубеждать противников прививок от коронавируса нужно спокойно и взвешенно. Но если человек призывает полностью отказываться от вакцинации, то решение по таким действиям может принять только суд. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Она пояснил, что необходимо четко разделять аргументированное высказывание точки зрения и призывы к чему-либо. Песков подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу может принять только суд.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщение, что Росздравнадзор поручил региональным отделениям передавать информацию в правоохранительные органы об авторах фейковой информации о прививках.

«Было бы плохо это все в атаку на ведьм превращать. Здесь, конечно, нужен очень спокойный, трезвый, сбалансированный подход», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в России количество противников вакцинации не очень большое. По его словам, такая прослойка людей есть по всему миру.

«Мы здесь не отличаемся от других стран мира. По-прежнему остается, слава Богу, не широкий, скорее, все-таки ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам», — отметил он.

Песков подчеркнул, что именно к таким людям адресован призыв российских врачей, которые на протяжении двух лет ведут борьбу с коронавирусом.

«Можно надеяться, что непререкаемый авторитет тех людей, которые подписали обращение, поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения», — подчеркнул представитель Кремля.

Группа врачей московских и петербургских больниц написала письмо к известным людям, которые выступают против массовой вакцинации от коронавируса. Медики пригласили адресатов на экскурсии в красные зоны и реанимации, чтобы изменить их мнение о вакцинации.

Газета «Известия» сообщила, что специалисты региональных отделений Росздравнадзора собрали из социальных сетей информацию о 37 противниках вакцинации от коронавируса и передали ее в Следственный комитет и прокуратуру.