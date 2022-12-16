Власть 16 декабря 2022, 14:43 Песков призвал не переживать за Путина после прививки от гриппа Пресс-секретарь Песков призвал не переживать за президента Путина после прививки от гриппа

Читать 360tv в

С президентом Владимиром Путиным все в порядке, не стоит переживать за его здоровье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавнюю вакцинацию российского лидера от гриппа, сообщил ТАСС.

У Пескова поинтересовались, нет и опасений в связи с грядущей поездкой Путина в Минск на переговоры с президентом Белоруссии Лукашенко 19 декабря.

Реклама

«Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому все необходимые меры предосторожности принимаются», — уточнил представитель Кремля.

Реклама

Путин и Лукашенко обсудят ряд двусторонних вопросов, включая реализацию программ Союзного государства, напомнил «Царьград». Главы государств уделят особое внимание импортозамещению, а после переговоров выступят перед прессой.

Днем 14 декабря Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Он рассказал, что поставил прививку от гриппа. По словам президента, он не испытал каких-либо проблем в связи с вакцинацией и даже призвал всех последовать его примеру.