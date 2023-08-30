Власть 30 августа 2023, 13:42 Песков призвал не делать поспешных выводов о ситуации в Габоне Представитель Кремля Песков: Россия следит за ситуацией в Габоне РИА «Новости»

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Сообщения о возможном государственном перевороте в Габоне вызвала обеспокоенность, но пока преждевременных выводов делать не стоит и тем более распространять их на всю Африку. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что пока власти России внимательно наблюдают за дальнейшим развитием ситуации в африканской стране.

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«Я бы не делал какие-то обобщающие выводы], но ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — заявил Песков.

Группа высокопоставленных военных Габона в эфире национального телевидения страны объявила о роспуске всех институтов власти и отмене результатов президентских и парламентских выборов, которые прошли в конце прошлой недели.

Очередную победу на выборах одержал действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба, правящий Габоном с 2009 года. Это потомственный глава государства. С 1967 года африканской страной правил его отец Омар Бонго, который после передал власть сыну. Перед последними выборами власти Габона ввели в стране комендантский час и ограничили работу интернета.

По последним данным, поднявшие восстание военные отправили президента Али бен Бонго под домашний арест.

Это уже второй государственный переворот в африканских странах за последние месяцы. Ранее военные Нигера отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Страны Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозили мятежникам интервенцией для восстановления конституционного строя.