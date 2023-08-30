30 августа 2023, 13:42
Песков призвал не делать поспешных выводов о ситуации в Габоне
Представитель Кремля Песков: Россия следит за ситуацией в Габоне
Сообщения о возможном государственном перевороте в Габоне вызвала обеспокоенность, но пока преждевременных выводов делать не стоит и тем более распространять их на всю Африку. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что пока власти России внимательно наблюдают за дальнейшим развитием ситуации в африканской стране.
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«Я бы не делал какие-то обобщающие выводы], но ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — заявил Песков.
Группа высокопоставленных военных Габона в эфире национального телевидения страны объявила о роспуске всех институтов власти и отмене результатов президентских и парламентских выборов, которые прошли в конце прошлой недели.
Очередную победу на выборах одержал действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба, правящий Габоном с 2009 года. Это потомственный глава государства. С 1967 года африканской страной правил его отец Омар Бонго, который после передал власть сыну. Перед последними выборами власти Габона ввели в стране комендантский час и ограничили работу интернета.
По последним данным, поднявшие восстание военные отправили президента Али бен Бонго под домашний арест.
Это уже второй государственный переворот в африканских странах за последние месяцы. Ранее военные Нигера отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Страны Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозили мятежникам интервенцией для восстановления конституционного строя.
Африка
Дмитрий Песков
Россия
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