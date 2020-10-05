Песков призвал к осторожности после роста новых случаев COVID-19

«Растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьезным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас», — заявил представитель Кремля.

Как сообщила «Газета.ru», на вопрос о введении новых ограничительных мер в России или Москве Песков ответил, что эта информация находится в ведении правительственного штаба и столичной мэрии. При этом он отметил, что пока не слышал каких-либо обсуждений по этой теме.

За минувшие сутки в России выявили 10 888 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии заразились 1 225 889 человек, из которых выздоровели 982 324, а 21 475 скончались.

В понедельник, 5 октября, СМИ сообщили о нескольких сценариях введения ограничений в Москве из-за роста выявленных случаев коронавируса. Одним из самых жестких станет новая самоизоляция для жителей города. На такой шаг власти готовы пойти, если за две недели эпидемическая ситуация не улучшится. Официального подтверждения этой информации нет.