Песков призвал глав регионов сдерживать эмоции после заявления Кадырова о ядерном оружии | 360°

Власть 03 октября 2022, 13:12 Поделиться Telegram

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Viber Песков призвал глав регионов сдерживать эмоции после заявления Кадырова о ядерном оружии Представитель Кремля Песков: главы регионов могут высказывать собственное мнение РИА «Новости»

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Главы регионов имеют право высказывать собственное мнение, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что в ходе спецоперации следует перейти к «более кардинальным мерам», сообщил ТАСС.

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров», — подчеркнул пресс-секретарь президента. Песков отметил, что глава Чечни «очень много сделал» и внес большой вклад в проведение спецоперации.

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«Даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок», — подчеркнул Дмитрий Песков.

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Ранее Рамзан Кадыров предложил принимать более кардинальные меры в ходе выполнения СВО. В своем Telegram-канале он предложил рассмотреть возможность объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения.

Союзные войска нанесли удар по позициям ВСУ вблизи Авдеевки. Из этого города противник обстреливает Донецк и другие населенные пункты ДНР.

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