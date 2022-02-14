Песков призвал Европу отказаться от влияния США и вернуть здравый смысл

Москва надеется, что Европа начнет думать о своих интересах и не станет поддаваться на влияние США. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Европейские государства последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, этот аспект «всегда хромал в ЕС», потому сегодня европейцы «отчаянно пытаются» увеличить внешнеполитическую роль Евросоюза «в мировых делах». Однако у них это не вполне получается, считает чиновник, в том числе из-за продолжающегося сильного влияния Вашингтона.

«Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет», — подчеркнул Песков.

Сложившаяся ситуация выступает на контрасте с желанием граждан Европы стать более самостоятельными в собственных внешнеполитических интересах. Пресс-секретарь выразил надежду, что развитие событий пойдет в позитивном ключе.

«Будем надеяться все-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями», — заключил Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на фоне нагнетания темы вторжения на Украину многие мировые лидеры запрашивали телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.