Песков призвал дождаться результата апелляции по делу Устинова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами по делу актера Павла Устинова. Сейчас следует дождаться результатов апелляции на приговор.

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«Главное в этой ситуации то, что приговор был обжалован и будет апелляция. Наверное, нужно дождаться результата этой апелляции», — сказал Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в Кремле видели видеозапись с моментом задержания Устинова, но ролик не может основанием для каких-либо шагов со стороны властей.

«Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то действий, законных действий. Единственное законное действие, которое имело место — это то, что была апелляция», — приводит РИА «Новости» пояснение Пескова.

Кроме того, руководству страны известно об акциях, которые проводят представители общественности и коллеги Устинова в его защиту. Несмотря на это, дело актера не представляет собой прерогативу Кремля, но позицию людей «принимают к сведению».

Павла Устинова задержали 3 августа 2019 года во время проведения несогласованной акции в центре Москвы. Суд вынес приговор 16 сентября, согласно которому актер получил 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к сотруднику полиции.

Речь идет о старшем сержанте полиции Александре Лягине, который задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». По словам Лягина, он получил вывих плеча и проходил 20-дневное лечение. В свою очередь сам Устинов своей вины не признал.

После оглашения приговора за актера заступилось огромное количество людей, а в соцсетях запустили флешмоб «Я/МЫ Павел Устинов» в поддержку арестованного.