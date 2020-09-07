Песков призвал дипломатов быть осмотрительнее в соцсетях после поста Захаровой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что на публикации нужно обращать особое внимание. Слова официального представителя Кремля привел ТАСС.
«Необходимо обращать очень тщательное внимание на корректность всех формулировок с тем, чтобы не возникало каких-то недопониманий», — сказал Песков.
Он допустил, что недопонимание «в связи с некоторыми формулировками» действительно возникло. Так Песков прокомментировал высказывание официального представителя МИД Марии Захаровой о визите сербского лидера Александра Вучича в США.
«Мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении к Сербии в целом и к руководству Сербии, в частности», — сказал Песков, заметив, что «коллега принесла извинения».
Ранее Захарова написала в Facebook, что ее пост о встрече Дональда Трампа и Александра Вучича неверно истолковали. Коллажем официальный представитель МИД РФ выражала неприятие высокомерного отношения со стороны чиновников США к европейскому гостю.