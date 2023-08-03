Власть 03 августа 2023, 11:57 Песков призвал чиновников изъясняться на «понятном русском языке» Песков: чиновники всегда должны использовать простой русский язык РИА «Новости»

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Чиновники должны использовать простой русский язык, когда они начинают доносить свои мысли до граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Его цитаты опубликовали в Telegram-канале «Мастерской новых медиа».

«Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на „птичьем языке“», — признал Песков.

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По его словам, когда какой-то представитель власти выступает по телевидению и сложно рассказывает что-то обычным гражданам, то многие расстраиваются.

«И это то, что я не люблю», — подчеркнул Песков.

В связи с этим представитель Кремля призвал коллег «всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать». По его словам, на политиках лежит ответственность донесения смыслов, которые должны консолидировать всю страну.

Песков акцентировал внимание на том, что Россия должна уметь отстаивать свои интересы и правоту «внутри себя, перед своими гражданами», а также перед другими странами.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на бесполезные попытки Украины и Запада уничтожить «все русское». Глава государства подчеркнул, что у подобной политики никогда не было и не будет будущего.