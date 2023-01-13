Власть 13 января 2023, 16:01 Песков призвал бороться за уехавших россиян Представитель Кремля Песков: Россия должна бороться за уехавших из страны граждан РИА «Новости»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал мнение, что за уехавших за границу соотечественников надо бороться и делать все для их возвращения. Об этом сообщило издание Life.

По его словам, эти люди являются гражданами России. У всех могли быть совершенные разные причины, чтобы покинуть страну.

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«Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал Песков.

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Представитель Кремля добавил, что власти наоборот должны создавать условия для возвращения россиян. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с идеей лишать имущества людей, которые уехали из России и при этом занимаются дискредитацией ВС России.

Его инициативу поддержал представитель Совета Федерации Андрей Клишас. По его словам, для реализации предложения нужно внести поправки в Уголовный кодекс РФ.