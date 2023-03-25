Власть 25 марта 2023, 17:38 Песков признался, что смотрит пиратские фильмы SHOT: представитель Кремля Песков признался, что смотрит фильмы с торрентов Пресс-служба Кремля

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался Telegram-каналу SHOT, что смотрит пиратские фильмы, скачанные с торрентов. Он согласился с зампредом Совета безопасности Дмитрием Медведевым в том, что можно искать нужный контент на пиратских сервисах, но признался, что сам пользоваться ими не умеет — кино ему скачивают.

Песков напомнил, что Запад «украл наши активы» и ввел незаконные санкции, так что, по его мнению, теперь словосочетание «пиратский контент» следует понимать иначе.

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«Раньше их называли пиратами, а теперь бандитами. Соответственно, фраза „пиратский контент“ должна под другим соусом у нас восприниматься», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Медведев назвал пиратский контент, основанный на продукции ушедших из России компаний, вполне допустимым и призвал «искать правильных пиратов и скачивать у них». Политик отметил, что скачиванием пиратских копий россияне должны нанести правообладателям максимальный урон и обанкротить их.