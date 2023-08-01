Власть 01 августа 2023, 12:47 Песков признал существование очевидной угрозы атак беспилотников на Москву Песков: угроза атак БПЛА на Москву существует, она очевидна РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза атак БПЛА на Москву есть, она очевидная, уже началась работа по принятию мер безопасности. Его слова привел ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что российское правительство не выявило сходства между атаками дронов на «Москва-Сити» и терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Реклама

«Нет, не видит», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 1 августа российские ПВО сбили несколько украинских дронов. Один из них врезался в фасад Москва-Сити на уровне 21-го этажа. Пострадавших нет.

В Минобороны также указали, что еще два БПЛА ликвидировали над Одинцовским и Наро-Фоминским районами Московской области.

Украина фактически признала свою причастность к атаке беспилотников на российскую столицу. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк пообещал, что количество БПЛА может увеличиться.