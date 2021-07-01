Песков признал сложности с QR-кодами в Москве

Пандемия продолжит создавать различное трудности — они есть сейчас и будут возникать дальше. Вспышка коронавируса в Москве в частности и в России в целом диктует необходимость принимать более жестокие меры. А система QR-кодов в Москве, по его словам, еще далека от идеала.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Трудности есть. И они будут дальше, потому что мы с вами живем в чрезвычайной ситуации. Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье москвичей, россиян — в данном случае это абсолютный приоритет», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь Владимира Путина также пожелал, чтобы невозможность ходить в рестораны в пандемию стала самой большой проблемой. Он подчеркнул, что выбирать между присутствием иностранцев в Москве и здоровьем и жизнями самих москвичей не приходится — второе, безусловно, важнее. Это является приоритетом для всех, особенно — для властей столицы.

При этом Песков отметил, что все трудности с получением QR-кодов получится разрешить в ближайшие несколько дней. Он признал, что сложности в работе есть и добавил, что у него тоже нет заветного кода для посещения столичных ресторанов.