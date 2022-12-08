Власть 08 декабря 2022, 13:41 Песков признал, что риски нападения на Крым остаются Представитель Кремля Песков: Россия приняла меры для обеспечения безопасности Крыма РИА «Новости»

Читать 360tv в

Риски нападения на Крым и Севастополь остаются, но Россия принимает меры для предотвращения терактов со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов», — отметил представитель Кремля.

Реклама

Он обратил внимание, что поступающая информация говорит об эффективных мерах, которые принимает Россия по противодействию терроризму.

Реклама

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возвращение Крыма невоенным путем. Он уточнил, что, если решение не будет предполагать вхождение полуострова в состав Украины, «никто не должен тратить на это свое время».

Во вторник, 6 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «желтый» уровень террористической опасности в Крыму продлили до 22 декабря.