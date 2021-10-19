Песков признал частичную ответственность государства в ситуации с вакцинацией от ковида

Российские власти признают долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от коронавируса в стране недостаточный для достижения коллективного иммунитета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть традиция — во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

При этом Песков добавил, что со стороны россиян должна быть более ответственная позиция касательно этого вопроса. Он подчеркнул, что государство блестяще справились со своими обязательствами на фоне пандемии. Например, обеспечили условия для вакцинации от коронавируса.

Пресс-секретарь президента посчитал, что специалисты должны принимать решения о том, что нужно ли вознаграждать привившихся от коронавируса людей. Но повсеместно премировать людей вряд ли возможно. Он отметил, что в некоторых регионах проводятся лотереи, разыгрывают призы.

Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то «поголовная оплата», — отметил он.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по вакцинации от коронавируса. Он призвал поменять подход властей к информированию россиян на эту тему.