Песков привился от коронавируса «Спутником Лайт»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прохождении вакцинации от коронавируса. Врачи вкололи ему препарат «Спутник Лайт».

«Привился „Спутником Лайт“», — процитировал ТАСС официального представителя Кремля.

В ответ на вопрос о самочувствии Песков сказал, что после вакцинации у него один день была температура. Он подчеркнул, что сделал прививку, несмотря на высокий уровень антител.

«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента называл условие ревакцинации Владимира Путина. По его словам, лидер страны повторно привьется от коронавируса, когда это порекомендуют врачи. Пока у президента сохраняется высокий уровень антител после первой вакцинации, которую он прошел летом.

Как отмечали в Минцифры, сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале госуслуг спустя 21 день после укола. Если речь идет о ревакцинации, то сертификат активируется в день прививки.