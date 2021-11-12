Песков привился от коронавируса «Спутником Лайт»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прохождении вакцинации от коронавируса. Врачи вкололи ему препарат «Спутник Лайт».
«Привился „Спутником Лайт“», — процитировал ТАСС официального представителя Кремля.
В ответ на вопрос о самочувствии Песков сказал, что после вакцинации у него один день была температура. Он подчеркнул, что сделал прививку, несмотря на высокий уровень антител.
«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела», — привело слова Пескова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента называл условие ревакцинации Владимира Путина. По его словам, лидер страны повторно привьется от коронавируса, когда это порекомендуют врачи. Пока у президента сохраняется высокий уровень антител после первой вакцинации, которую он прошел летом.
Как отмечали в Минцифры, сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале госуслуг спустя 21 день после укола. Если речь идет о ревакцинации, то сертификат активируется в день прививки.