Безопасность и судьбы россиян, в том числе в Донбассе, — безусловный приоритет президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично», — передало его слова РИА «Новости».

Так Песков ответил на вопрос о том, какие действия предпримет российская сторона для защиты своих граждан в случае обострения ситуации в Донбассе. Он также прокомментировал ситуацию касательно военной угрозы.

«Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения [в Донбассе] и которые чаще всего являются причиной провокаций», — передал ТАСС его слова.

Песков также сообщил, что определенная позиция по смене площадки для заседаний контактной группы по ситуации на юго-востоке Украины пока не выработана. Ранее заместителя главы украинской делегации Алексей Резников заявил, что представители Киева не будут посещать заседания контактной группы в Минске после снятия карантинных ограничений.