Песков пригрозил «негативными последствиями» в ответ на заявления Зеленского о «возвращении» Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма. Он назвал это территориальными притязаниями к Российской Федерации. Об этом написало РИА ФАН.

«Безусловно, заявление о „возвращении“ Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», — сказал Песков.

Зеленский ранее назвал справедливым решение амстердамского суда о возвращении Киеву скифского золота Крыма и завил, что после реликвий Украина вернет и сам Крым.